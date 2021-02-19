Медведев рассказал о переживаниях во время матча за выход в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал в пятницу, 19 февраля, о своих переживаниях и усталости во время матча полуфинала турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

«Было немного страшно, и, должен признаться, я устал. Ведь это полуфинал Большого шлема. И для меня он далеко не 15-й как для Федерера или Джоковича. Так что было непросто, но я рад, что сумел взять игру в свои руки и в итоге сыграю в решающем матче», — приводит слова теннисиста телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день Медведев обыграл Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

В финал Australian Open россиянин вышел впервые в карьере, передает RT.

21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который накануне выиграл у россиянина Аслана Карацева. Накануне серб заявил об интересе к матчу между Медведевым и Циципасом, назвав россиянина лучшим игроком в туре в последние несколько месяцев.