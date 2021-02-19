Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Облако пыли из Сахары начало движение в сторону Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики пообещали потепление перед праздниками в Москве
Мир
Спецпредставитель Путина оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
Салют состоится в Москве 23 февраля в честь Дня защитника Отечества
Мир
Сотрудники посольства Киргизии в Москве привились вакциной «Спутник V»
Мир
Лавров назвал вопрос «Северного потока – 2» закрытым для «уважающих закон» людей
Политика
Путин обсудил с Мадуро вопросы стратегического партнерства
Мир
Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет
Мир
Минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

Медведев рассказал о переживаниях во время матча за выход в финал Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал в пятницу, 19 февраля, о своих переживаниях и усталости во время матча полуфинала турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии
В 1/4 финала «Большого шлема» впервые вышли три российских спортсмена

«Было немного страшно, и, должен признаться, я устал. Ведь это полуфинал Большого шлема. И для меня он далеко не 15-й как для Федерера или Джоковича. Так что было непросто, но я рад, что сумел взять игру в свои руки и в итоге сыграю в решающем матче», — приводит слова теннисиста телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день Медведев обыграл Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

В финал Australian Open россиянин вышел впервые в карьере, передает RT.

21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который накануне выиграл у россиянина Аслана Карацева. Накануне серб заявил об интересе к матчу между Медведевым и Циципасом, назвав россиянина лучшим игроком в туре в последние несколько месяцев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021