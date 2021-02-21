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Австрийские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

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Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на специалистов из Медицинского института в Инсбруке.

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Как уточняется, было проведено исследование на одном из эпицентров заражения инфекцией в Австрии — курорте Ишгиль.

«Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность», — отметил руководитель исследования Вегенер Борена.

В результате специалисты предположили, что в обществе сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее в феврале врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что окончание любой эпидемии, в том числе пандемии коронавируса, происходит, когда число людей, контактировавших с вирусом в той или иной форме, составляет 60–70% популяции. При этом, как отметил эксперт, не во всех странах пандемия закончится одновременно, это зависит от плотности населения.

При этом в России, как подчеркнул инфекционист Евгений Тимаков, иммунитет имеют от 20 до 70% населения. Тем не менее, по его словам, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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