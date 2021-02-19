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Иммунолог назвал условие для окончания пандемии коронавируса

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Окончание любой эпидемии, в том числе пандемии коронавируса, происходит, когда число людей, контактировавших с вирусом в той или иной форме, составляет 60–70% популяции. Об этом 19 февраля сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«С течением времени становится всё меньше тех людей, кто мог бы заболеть. И когда планетарная иммунная прослойка достигнет 80% (то есть столько людей на земле проконтактируют с вирусом), пандемия закончится естественным образом», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

При этом, как отметил эксперт, не во всех странах пандемия закончится одновременно, это зависит от плотности населения. По его словам, Китай до сих пор остается «опасной» территорией из-за большого количества жителей, не контактировавших с вирусом, заявил Жемчугов.

Он подчеркнул, что при изучении эпидемиологической ситуации необходимо тщательно анализировать статистические данные.

«Если, к примеру, выполнен миллион тестов и они показали 100 тыс. случаев заражения, а потом из полмиллиона тестов 90 тыс. оказались положительными, то очевидно, что на самом деле никакого уменьшения заболевших нет», — пояснил иммунолог.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении высокого риска заболеваемости COVID-19. По ее словам, всё еще наблюдается большое число заболевших, в том числе бессимптомных.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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