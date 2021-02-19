Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19

Риск заболеть COVID-19 в России все еще достаточно высокий. Об этом 18 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса), и, безусловно, цифры снижаются. При этом ежедневно выявляется большое количество случаев инфицирования человека, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, значит, это число еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока на сегодня», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью. Более того, по ее словам, тяжелее всех болеют люди в начале и в конце эпидемии.

При этом в России, по ее словам, практически отсутствует распространение «британского» штамма коронавируса.

Ранее в четверг стало известно, что в стране зафиксировали 13 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.