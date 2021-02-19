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Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19

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Риск заболеть COVID-19 в России все еще достаточно высокий. Об этом 18 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса), и, безусловно, цифры снижаются. При этом ежедневно выявляется большое количество случаев инфицирования человека, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, значит, это число еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока на сегодня», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью. Более того, по ее словам, тяжелее всех болеют люди в начале и в конце эпидемии.

При этом в России, по ее словам, практически отсутствует распространение «британского» штамма коронавируса.

Ранее в четверг стало известно, что в стране зафиксировали 13 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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