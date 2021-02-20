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В МИДе не исключили русофобскую активность на фоне успеха российских вакцин

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На фоне регистрации в РФ третьей вакцины от коронавируса, а также успеха уже существующих препаратов на Западе в ближайшее время может снова начаться русофобская активность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 20 февраля.

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«Что касается западной антироссийской позиции, я думаю, в ближайшие дни мы будем свидетелями еще каких-то достаточно сильных русофобских либо заявлений, либо действий, по одной простой причине: третья [российская] вакцина появилась», — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Дипломат указала, что практически ежедневно появляется информация о том, что еще одно государство, зарегистрировало российскую вакцину, а также сообщения о начале внедрения российских технологий в этой сфере заграницей или начале вакцинации.

Причиной тому, что российские достижения могут быть встречены в штыки на Западе, по словам Захаровой, является зависть.

«Что вы хотите? У кого есть достижения, они всегда вызывают, к сожалению, у тех, кто эти достижения не может чем-то иным таким же перекрыть, зависть и соответствующие негативные эмоции», — добавила дипломат.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак» показала свою безопасность и эффективность во время клинических исследований препарата.

12 февраля заместитель генерального директора Центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что эта вакцина получит регистрацию в конце февраля, а в марте выйдет в гражданский оборот.

В этот же день бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России разработали три вакцины от коронавируса, чтобы показать миру, что научная школа страны, заточенная под вакцинный суверенитет, и иммунология сохраняют лидерские позиции на планете.

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