Мурашко отметил безопасность и эффективность вакцины «КовиВак»

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» в ходе клинических исследований показала безопасность и эффективность. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе», — сказал Мурашко.

Ранее в этот же день в России зарегистрировали «КовиВак». Вакцину разработали специалисты центра имени Чумакова.

Центр пoлучил разрешениe Минздравa на клинические испытaния этого препарата на добровoльцах в сентябре 2020 года.

По словам бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в России разработали три вакцины от коронавируса, чтобы показать миру, что научная школа страны, заточенная под вакцинный суверенитет, и иммунология сохраняют лидерские позиции на планете.

В ноябре 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» начнут масштабно использовать при вакцинации населения с начала апреля 2021 года.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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