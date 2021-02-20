В Минобрнауки назвали срок начала третьей фазы исследований «КовиВака»

В третьей фазе клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» примут участие 3 тыс. человек, она запланирована на март 2021 года. Об этом 20 февраля заявила пресс-служба Минобрнауки России.

«Третья фаза клинических исследований запланирована на март 2021 года, и в ней примут участие 3 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Глава кабмина добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак» показала свою безопасность и эффективность во время клинических исследований препарата.

Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что исследования новой вакцины для ее использования среди детей и людей старше 60 лет запланированы на апрель 2021 года.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат «Спутник V» был разработан в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат центра «Вектор». Он получил регистрацию осенью 2020 года.

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