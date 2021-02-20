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Разработчик «КовиВака» назвал срок начала исследований вакцины на детях и пожилых

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Центр имени Чумакова планирует в апреле 2021 года начать исследования вакцины «КовиВак» для ее использования среди детей и людей старше 60 лет. Об этом рассказал 20 февраля генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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«Минздрав зарегистрировал вакцину «КовиВак», и мы планируем, что в рамках третьей фазы, в апреле текущего года, начнем клинические исследования нашей вакцины для детей и для людей старше 60 лет», — сообщил он ТАСС.

Ранее, 20 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в стране зарегистрирована третья вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Он отметил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «КовиВак» показал свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной от COVID-19 стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью прошлого года.

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