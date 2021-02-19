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Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заболеть инфекцией.

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По его словам, случаи заболевания коронавирусом после первой дозы вакцины были зафиксированы и течение болезни у таких пациентов аналогичное тому, кто еще не прошел вакцинацию.

«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период — от первой инъекции до второй — он является наиболее сложным», — утонил он в интервью, вышедшем в пятницу, 19 февраля, на канале «Россия 1».

Проценко отметил, что всех сотрудников медучреждения, которое он возглавляет, ежемесячно проверяют на уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. Лично у него, как отметил врач, уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических перед Новым годом и он «сделал себе подарок», привившись от инфекции.

22 января замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней. Однако, по его словам, это не значит, что можно отказаться от средств индивидуальной защиты.

15 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса граждане должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител.

Он отметил, что прививка надежно защищает от тяжелого течения COVID-19 и в большинстве случаев от самого заболевания, однако вакцинированный всё равно может быть переносчиком инфекции.

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