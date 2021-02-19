Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева

Тяжелоатлет Михаил Кокляев совершил большую ошибку, выбрав стратегию «открытости» в прошлом бою с бойцом MMA Александром Емельяненко. Об этом 19 февраля телеканалу РЕН ТВ заявил боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе, чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков, комментируя предстоящий поединок Кокляева с блогером Артемом Тарасовым.

По словам Волкова, еще до боя Кокляев много «распылялся» в подготовке, в частности на съемки в видеоблогах о своем тренировочном процессе.

«Бывает, готовишься к бою, у тебя один или два тренера, выходишь на ринг и не знаешь, как начать поединок с оппонентом, просто теряются мысли. А у Кокляева было 20 тренеров, еще 30 советчиков, 40 спарринг-партнеров. Все ему советовали, у них же больше опыта, чем у него. В голову ему все мысли закинули. Он вышел, и во время боя при стрессе не было четкой мысли, что делать», — сказал спортсмен.

Он отметил, что у Кокляева была выигрышная стратегия «довести до последнего раунда, до решения судей», однако ему не следовало парировать удары соперника «с открытым лицом».

«Ты можешь быть нокаутированным, когда просто на человека летишь. Это самая большая ошибка. В этом плане, к сожалению, он начал ошибаться. Но в целом шансы довести бой до решения судей были», — подчеркнул Волков.

Он добавил, что масса Кокляева не дала ему преимуществ в ударе.

«С каждой минутой удар, к сожалению, теряет силу, человек устает, после двух-трех минут эти удары не несут опасности для оппонента, который сможет открыто встречать. Это и произошло с Михаилом. Да, он попал в начале, неожиданно для Александра, но на этом всё закончилось. Александр поменял манеру, стал бить встречно в открытую голову», — отметил он.

Поединок между Кокляевым и Емельяненко прошел в ноябре 2019 года. Схватка продлилась всего 2 минуты 47 секунд — в первом раунде Кокляев был отправлен в нокаут. Кокляев недавно заявил, что не рассматривает возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время. Причиной он назвал слухи о проблемах со здоровьем у Емельяненко.

Встреча же Кокляева и спортивного блогера Артема Тарасова пройдет на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Тарасов заявил 16 февраля о намерении нокаутировать Кокляева. Тот ответил на угрозы оппонента цитатой из Евангелия.