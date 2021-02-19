Тратим дома: вопреки пандемии расходы в новогодние каникулы выросли на 12%

Покупательская активность россиян на новогодних каникулах оказалась неожиданной. Невзирая на пандемию, расходы граждан на товары повседневного спроса в январе 2021-го оказались на 12% больше, чем годом ранее. Да и снижение трат к декабрю 2020-го было меньше, чем в предыдущие периоды. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». Опрошенные «Известиями» эксперты связывали неожиданный рост потребительской активности с закрытием границ и переносом трат состоятельных граждан из-за рубежа на родину. Впрочем, больше на потребление пустили и люди со средними и низкими доходами, получив дополнительные средства в виде антикризисной помощи.

Погуляли в праздники

«Ромир» подготовил индекс покупательской активности (демонстрирует динамику потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса) за январь. Несмотря на пандемию, россияне в этом январе существенно — на 12% — нарастили расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировали аналитики. Традиционное падение после декабрьского пика праздничных трат оказалось ниже (-17%), чем в 2020-м (-21,2%).

Справка «Известий» Индекс потребительской активности (ИПА) рассчитывается на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Базой являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Показатель рассчитывают ежемесячно с 2012 года на основе данных о потреблении домохозяйств, проживающих в российских городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

Расходы россиян равномерно увеличились во всех доходных группах и федеральных округах, сообщили в «Ромире». Исключением стали только Уральский федеральный округ (УФО) и Санкт-Петербург, где январские траты выросли по сравнению с прошлым годом на 23,5% и 19,6% соответственно. При этом среди населенных пунктов драйверами роста (19,1%) стали города с населением 100–500 тыс. человек. А в городах-миллионниках увеличение расходов составило 7,2%.

В какой-то степени такая «расточительность» связана с ростом цен, пояснили «Известиям» в «Ромире». Инфляция усилилась в конце прошлого года, достигнув в январе 2021-го 5,2% в годовом выражении. Вклад инфляции в показатель роста расходов в исследовательском холдинге оценили в 5,7%, что примерно соответствует официальным данным. Но чуть больше, поскольку падение рубля в прошлом году повлияло на стоимость продуктов, отметили специалисты компании.

Однако основной причиной роста расходов в январе 2021-го к январю 2020-го в холдинге считают закрытие границ в связи с пандемией. В праздничные каникулы люди были вынуждены остаться на родине и тратили деньги на развлечения в своих городах или путешествуя по России. Это косвенно подтверждает и тот факт, что расходы россиян с высокими доходами, которые и являются основными покупателями зарубежных туров, выросли на 13,2%.

Правила переноса

Рост трат россиян в январе этого года обеспечили именно люди с высокими доходами, которые в принципе в этом месяце не снижают своей покупательской активности по сравнению с декабрем — просто переносят ее за рубеж, где отдыхают на курортах, посещают распродажи, рестораны, считает научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— В условиях закрытой границы эта часть населения продолжала тратить примерно те же средства, как и в прошлом году, но уже в России, что и увеличило индекс покупательской активности, — сказал эксперт.

По данным Российского союза туриндустрии, в этом году 90% туристических поездок из-за коронавирусных ограничений пришлось на внутренний туризм, напомнила заведующая кафедрой статистики РТУ МИРЭА Екатерина Дарда. Следовательно, деньги остались в пределах страны, что и привело к формированию описанных тенденций, уверена она.

Согласен с этим объяснением и руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Он также предположил, что из-за изменения турпотоков в январе Санкт-Петербург стал бенефициаром этого процесса, подтвердив свой статус культурной столицы и центра притяжения внутреннего туризма. Действительно, несмотря на ограничения в работе музеев, театров и общепита, на новогодних праздниках многие россияне захотели посетить город на Неве в отсутствие зарубежных путешественников.

По мнению Дмитрия Журавлева, помимо этого фактора на показателе Санкт-Петербурга отразилась и помощь из федерального бюджета на борьбу с пандемией. Поскольку город пострадал из-за эпидемии сильнее многих, то и вливания оказались значительными. Впрочем, этот процесс коснулся в той или иной степени всех субъектов РФ. Дополнительные выплаты в связи с пандемией отразились на доходах, например, медиков, семей с детьми, уточнил он.

— Поскольку покупательская активность людей со средними и низкими доходами ограничивается только недостатком средств, то когда они получили дополнительный доход, это привело к росту трат, — предположил эксперт.

Это подтверждают данные «Ромира». Хотя люди со средним и низким доходом в январе увеличили свои траты меньше, чем богатые россияне, но и в этих категориях наблюдался рост на 11,4% и 11,6% соответственно. Этим объясняются и самые высокие показатели УФО. Как рассказали в «Ромире», в предыдущие периоды там не было такого роста, как по всей стране, поэтому сработал эффект низкой базы. В том числе за счет помощи из федерального бюджета.

Зима в этом году выдалась достаточно холодной, поэтому люди проявили активность в покупке теплых вещей и бытовых обогревательных приборов, добавила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

В любом случае неожиданное для пандемии увеличение трат во время новогодних каникул должно позитивно отразиться на экономике, уверен Дмитрий Журавлев.