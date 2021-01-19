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Праздничный пост: на каникулах россияне снизили траты на отели на 40%

Из-за закрытых границ спрос на туристические услуги существенно вырос в восьми регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Праздничный пост: на каникулах россияне снизили траты на отели на 40%
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2021-01-18 17:34:18
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Коронавирус сократил траты россиян на путешествия в новогодние праздники в 2021 году на 40%. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex (есть у «Известий»). При этом туристы открыли для себя новые направления внутри страны: например, расходы на гостиницы в Кабардино-Балкарии выросли на 290%, а в Бурятии и Забайкальском крае — на 40%. Из-за закрытых границ спрос на поездки по России увеличился почти в пять раз, подтверждают и представители туроператоров. Однако эксперты всё равно опасаются, что с рынка может уйти 12–15% малых предприятий, работающих в сфере путешествий.

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За первые 10 дней нового года расходы россиян на отели и гостиницы сократились на 40% по сравнению с периодом новогодних праздников в 2019-м, следует из отчета Tinkoff CoronaIndex, с которым ознакомились «Известия». Во время зимних каникул граждане меньше тратили и на аренду авто, авиа- и железнодорожные билеты (на 66%, 40% и 13% соответственно), а также на рестораны (на 22%).

В соответствии с исследованием Tinkoff, внутри страны самыми востребованными для авиаперелетов стали традиционные туристические направления — Адлер (Сочи), Минеральные Воды, Новосибирск и Москва. При этом траты путешественников в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области в 2021-м сократились на 33%, а в столице — на 45%.

В то же время внутренний туризм позволил поддержать гостиничную отрасль в восьми регионах. По данным Tinkoff CoronaIndex, расходы путешественников на проживание выросли в Архангельской области (+112%), Забайкальском крае (+40%), Кабардино-Балкарии (+290%) и Карачаево-Черкесии (+45%), на Камчатке (+11,8%), в Липецке и на Магадане (+17% и +31%), а также в Бурятии (+40%).

Праздничный пост
Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Доля проданных международных авиабилетов в декабре 2021-го выросла до 10%, тогда как до пандемии эта цифра составляла около 35%, отметили аналитики Tinkoff. Среди международных направлений жители России интересовались билетами на праздники в Стамбул и Анталью (Турция), Дубай (ОАЭ), Мале (Мальдивы), Шарм-эль-Шейх (Египет).

Наиболее сильное отставание денежного потока от нормального уровня (среднего показателя с 20 января по 13 марта 2020-го) в декабре прошлого года наблюдалось именно в туристической отрасли — бизнес не досчитался 51% поступлений, следует из самых свежих данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». По информации регулятора, в среднем в прошлом году доходы туристической сферы были ниже «нормального» уровня на 68%.

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Открывая новое

За период новогодних каникул отели, санатории и другие средства размещения Краснодарского края приняли более 400 тыс. гостей. Это примерно на 6% больше, чем в прошлом году, заявили «Известиям» в пресс-службе губернатора Кубани. Там отметили, что повышенным спросом пользовались отели уровня 4–5 звезд и отдых сегмента премиум: индивидуальные экскурсии, эксклюзивные услуги.

— Это связано с большим количеством туристов, которые традиционно отдыхали за границей, но в силу ограничительных мероприятий в этом году проводят отпуск в России, — подчеркнули в аппарате губернатора Кубани.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края отдохнуло порядка 20 тыс. человек, заявили в пресс-службе губернатора региона, отметив, что средняя заполняемость здравниц на новогодние праздники составила около 100%. Представители других регионов оперативно не ответили на запросы «Известий» о туристическом потоке в новогодние праздники.

Праздничный пост
отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Объем бронирований на начало января по зарубежным направлениям у туроператора «Интурист» упал на 70–80%, при этом кратно возрос спрос на поездки по России, сообщил «Известиям» представитель компании. По его словам, хотя наиболее популярным регионом для отдыха остался Краснодарский край (Сочи), в рейтинг вошли новые места, такие как Калининград и Казань, существенно потеснив многолетнего лидера — Санкт-Петербург.

Экскурсионные программы по Татарстану пользовались спросом на фоне заявлений властей об отсутствии жестких ограничений, пояснили в «Интуристе». В связи с введенными ограничениями и усилением мер безопасности существенно (до 70%) снизился спрос на туры в Санкт-Петербург, добавили в пресс-службе оператора Tez Tour.

Объем продаж туров по России в новогодние праздники вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в TUI. По данным оператора, самыми популярными направлениями были Сочи, Мурманск и Новокузнецк (курорт Шерегеш).

Неполное восстановление

Рост, зафиксированный на Кавказе, в Забайкалье, Архангельской области и Карелии — следствие того, что раньше эти зоны были недооценены отдыхающими, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он подчеркнул, что людям пришлось менять планы из-за пандемии, и эти регионы оказались более доступными и бюджетными, чем Краснодарский край и Москва.

По прогнозам эксперта, благодаря вакцинации доходы отелей и гостиниц, а также других интегрированных в турбизнес отраслей восстановятся до докризисных уровней в ближайшие 2–3 года.

Праздничный пост
Байкал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Угроза закрытия для предприятий туристической отрасли связана не столько с сокращением потока путешественников, сколько с накопленными долгами и невозможностью обеспечить клиентам комфортный отдых в безопасных условиях — с соблюдением мер защиты от коронавируса, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Бизнес может пострадать от проверок. Эксперт отметил, что работать с минимальными сложностями могли предприятия отрасли, которые обеспечивали отдых в санаториях или здравницах, а также организовывали походы на открытом воздухе.

— В новогодние праздники бизнес мог частично восстановиться после пандемии, хотя показатели еще не достигли докризисных значений. Не во всех регионах ждали туристов: были отменены выставки, большие мероприятия, ярмарки, которые привлекают гостей, — пояснил Павел Сигал.

По его оценкам, коронакризис в итоге может привести к закрытию 12–15% малых предприятий туристической отрасли.

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