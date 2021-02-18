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СЖР выразил Латвии протест из-за запрета на въезд российского телеведущего
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СЖР выразил Латвии протест из-за запрета на въезд российского телеведущего

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Союз журналистов России (СЖР) выражает протест из-за запрета латвийских властей на въезд в страну журналиста Владимира Соловьева. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится в сообщении СЖР.

«Союз журналистов России выражает свой решительный протест в связи с данным решением, считая его откровенно ангажированным и политически мотивированным, и обращается к властям Латвийской Республики с требованием пересмотреть данное решение», — отмечается в заявлении на сайте организации.

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Союз обращает внимание на то, что слова телеведущего, очевидно, были вырваны из контекста. Он не заявлял о прославлении нацизма.

«Союз журналистов России расценивает данную акцию латвийских властей как очередное звено в цепочке недружественных действий, предпринимаемых Латвией (особенно в последнее время) в отношении российских СМИ. Формальным поводом для данного решения МИД Латвии стало упоминание Владимиром Соловьевым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера. А это, по словам министра, якобы является прославлением нацизма, что для Латвии абсолютно неприемлемо», — заключает СЖР.

Ранее в этот день телеведущему канала «Россия 1» Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии. Журналист заявил, что намерен оспорить решение латвийских властей в суде.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинение журналиста Владимира Соловьева в прославлении нацизма со стороны латвийского МИДа можно назвать чушью. По ее словам, глава латвийского министерства не видел исходный материал, который комментировал, поскольку в стране заблокированы каналы ВГТРК.

9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

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