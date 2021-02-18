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Захарова прокомментировала запрет въезда в Латвию журналисту из РФ

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Обвинение журналиста Владимира Соловьева в прославлении нацизма со стороны латвийского МИДа можно назвать чушью. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, глава латвийского министерства не видел исходный материал, который комментировал, поскольку в стране заблокированы каналы ВГТРК.

«Вот он и придумывает чушь. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно», — отметила Захарова, комментируя вынесенный Соловьеву запрет въезда на территорию Латвии.

Ранее в четверг сообщалось, что телеведущему канала «Россия 1» Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии. Журналист заявил, что намерен оспорить решение латвийских властей в суде.

Ранее, 9 февраля, Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

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