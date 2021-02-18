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Российскому телеведущему запретили въезд в Латвию

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Телеведущему канала «Россия 1» Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил глава МИДа страны Эдгар Ринкевич в социальных сетях.

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Журналист заявил, что намерен оспорить решение латвийских властей в суде.

Ранее 9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

12 февраля экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов и еще несколько человек провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в стране 16 российских каналов. Митрофанов отметил, что вышел на площадь, несмотря на запрет массовых мероприятий, так как просто не может молчать в сложившейся ситуации.

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