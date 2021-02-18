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Дюков назвал устойчивой цену нефти в $45–55 за баррель

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В долгосрочной перспективе цена нефти в $45–55 за баррель является устойчивой. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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«Цены являются устойчивыми в перспективе $45–55 за баррель, ну, может быть, $60. Поэтому если говорить о перспективах, то я верю в восстановление спроса, если не в конце этого, то в начале следующего года он вернется на докризисный уровень», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Дюков отметил, что потребление нефти в таких сегментах, как авиаперевозки и морские круизы, в целом будет ниже. Однако после возвращения к докризисному уровню стоит ожидать роста объемов потребления, так как мировая экономика продолжит восстанавливаться.

Ранее, 14 февраля, вице-премьер России Александр Новак дал прогноз на то, что средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.

5 января Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса. В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине. Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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