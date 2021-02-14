Новак спрогнозировал диапазон цен на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак в воскресенье, 14 февраля.

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность. Это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», — сказал он в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Новак подчеркнул, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился. Так, падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20–25% до 8–9% к концу года, пишет «Газета.ру».

«Восстановление частично произошло, но еще не до конца — с того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в апреле–мае, до конца 2020 года рынок частично восстановился», — добавил вице-премьер.

5 января Новак рассказал, что цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

В тот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

9 февраля цена апрельского фьючерса нефти марки Brent достигла в пике $61,02 за баррель, преодолев порог в $61 с 7 января 2020 года. За день до этого стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года.