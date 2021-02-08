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Ценовой рубеж: как долго нефть будет стоить $60 за баррель

Наращивание объемов добычи странами, не входящими в ОПЕК+, может ограничить рост стоимости черного золота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ценовой рубеж: как долго нефть будет стоить $60 за баррель
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Преодолев отметку в $60 за баррель, цена на нефть в ближайшее время значительно не поднимется. Возможен рост еще на $2–3 либо даже незначительное снижение котировок. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты. Преодолению психологической отметки в $60 впервые с января прошлого года способствовали вакцинация от коронавируса и действия стран ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. В краткосрочной перспективе ограничить рост нефтяных котировок могут снижение спроса в Азии, а также наращивание нефтедобычи странами, которые не входят в ОПЕК+.

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Новый уровень

Цена нефти марки Brent 8 февраля превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 6 февраля в 00:30 мск цена апрельского фьючерса этой североморской смеси составляла $59,56, а к 11:30 мск в понедельник стоимость достигла $60,21 за баррель. При этом стоимость черного золота сохраняется выше $60 в течение дня — на 16:30 мск 8 февраля она составляла $60,15.

Основные причины роста котировок — ускорение темпов вакцинации в развитых странах и скоординированные действия стран ОПЕК+, считает аналитик QBF Ксения Лапшина.

— Всё больше вакцин получают одобрение и начинают использоваться. По последним данным, в США привились около 10% населения, — отметила эксперт.

Ценовой рубеж
вакцина
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за всё время пандемии. Дальнейшее распространение вакцин и снижение заболеваемости коронавирусом будут способствовать восстановлению экономического роста в целом, отмечали на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 3 февраля.

В начале января картель решил наращивать добычу крайне медленными темпами, чтобы избежать профицита нефти на мировом рынке, добавила Ксения Лапшина. На встрече 5 января участники согласились, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. Также Саудовская Аравия с 1 февраля 2021-го решила в одностороннем порядке сократить на февраль и март добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Как писали «Известия», 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал никаких рекомендаций странам-участницам по уровням добычи нефти после марта и по изменениям условий сделки.

По словам Ксении Лапшиной, инвесторы сегодня живут ожиданиями, но по факту спрос на нефть еще не вернулся к прошлогоднему уровню и не вернется в 2021 году, считает аналитик. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021-м мировой спрос на черное золото восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки, до 96,6 млн, после беспрецедентного обвала на 8,8 млн в 2020-м.

Ценовой рубеж
нефть
Фото: REUTERS/Todd Korol

Рост нефтяных котировок может ограничить вероятное снижение спроса на энергоносители в Азии, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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— Азия во главе с Китаем на этой неделе уходит на двухнедельные каникулы в связи с лунным Новым годом. А это и спад потребления энергоносителей на производствах, и риски активизации распространения вируса, — отметила эксперт.

Также сдержать рост цен может увеличение добычи сланцевой нефти в США, отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. По данным Baker Hughes, в январе число активных буровых установок в США выросло на 9%.

— При стоимости нефти выше $60 за баррель начинают активизироваться сланцевые буровые установки в США, так как при такой цене проходит граница уровня рентабельности для подавляющего большинства предприятий добычи сланцевой нефти, — заключил эксперт.

Ограниченность перспектив

При росте нефтедобычи в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, участники картеля будут вынуждены также наращивать объемы, чтобы не уступать рынки сбыта конкурентам, отметил Антон Маслов. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и другие страны ОПЕК+ нацелены на стопроцентное выполнение сделки. Однако, по его словам, картелю необходимо уделять особое внимание динамике добычи нефти производителей, не входящих в альянс.

Ценовой рубеж
нефть
Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
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— Исходя из вышесказанного, цена на нефть вряд ли сможет значительно превысить отместку в $60 за баррель. В ближайшие пару месяцев цены на нефть будут колебаться в коридоре от $58 до $62,50, — заключил эксперт.

Вполне возможна и коррекция цен уже в ближайшее время до уровня $57 за баррель, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Вероятнее всего, $60 за баррель — это определенная граница для стоимости нефти. С начала года позитивных новостей для рынка энергоресурсов достаточно, что и отразилось в котировках. Но сейчас весь рост цен уже базируется не столько на фактических данных о росте потребления, сколько на ожидании монетарных стимулов, что должно дать толчок к восстановлению глобальной экономики, — сказал он.

Ценовой рубеж
нефть
Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Аналитик отметил, что нынешний рост котировок не отражает реальной ситуации на рынке, это аванс на будущее увеличение потребления. При этом увеличение стоимости нефти может хоть и незначительно, но повлиять на курс рубля, считает независимый финансовый аналитик Михаил Акопьян. По его словам, большинство участников рынка считают вероятным небольшое укрепление рубля в ближайшие месяцы. Аналитик отметил, что возможно ослабление доллара до 74 рублей в марте и до 72–73 рублей к июню.

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