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Назначена третья экспертиза останков рэпера Картрайта

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Следствие назначило третью экспертизу останков рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), чтобы установить причину смерти артиста. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал адвокат обвиняемой по данному делу супруги музыканта Марины Кохал Сергей Лукьянов.

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«Третья комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза назначена, так как две предыдущие не установили причину смерти»,— цитирует юриста «РИА Новости».

Лукьянов уточнил, что ее результатов придется ждать два месяца. В то же время он почеркнул, что судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза его подзащитной закончена, однако с ее результатами адвокаты пока не ознакомлены.

В середине января стали известны результаты одной из экспертиз по делу об убийстве рэпера. Согласно данным телеканала РЕН ТВ, при экспертизе останков были установлены прижизненные повреждения, в том числе ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони.

Тело музыканта было расчленено на 15 фрагментов, а внутренние органы отсутствовали. По мнению адвоката Антона Кобита, таким образом Кохал пыталась скрыть следы преступления и ее можно считать не только расчленителем, но и потрошителем.

Кроме того, из материалов экспертизы следует, что у музыканта была слита вся кровь, а также на его останки оказали воздействие низкие температуры, влажная среда и поваренная соль.

Кобит выразил уверенность, что кровь музыканта была слита, чтобы затруднить установление причины смерти, поскольку в ней могли остаться следы, например, отравляющего вещества.

Также, по словам адвоката, был установлен критически низкий уровень глюкозы в организме Юшко (0.9 Мм), что может указывать на введение инсулиносодержащего препарата, при этом у музыканта не было сахарного диабета. Он также добавил, что незадолго до смерти рэперу в ладонь правой руки была сделана инъекция. Следствие считает, что незадолго до случившегося Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат.

Эксперты также опровергли версию Кохал о том, что музыкант мог умереть в результате передозировки наркотиками.

Расчлененное тело рэпера было обнаружено 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга утверждала, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат.

По данным СМИ, Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

У погибшего остался сын, мать Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с прошением передать ей внука. Она приехала в Россию с Украины и дала показания следователям как потерпевшая по делу об убийстве.

26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей Кохал до 28 февраля 2021 года.

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