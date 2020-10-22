Мать убитого рэпера Картрайта попросила передать ей опеку над внуком

Мать убитого в Санкт-Петербурге хип-хоп-исполнителя Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с прошением передать ей внука. Об этом в среду, 21 октября, сообщил адвокат родственников погибшего Антон Кобит.

По его словам, мать исполнителя подала аналогичное обращение в органы опеки Украины, передает ТАСС.

15 октября мать Картрайта Валентина Юшко прибыла в Россию и дала показания следователям как потерпевшая по делу об убийстве. Ранее она не могла выехать с Украины из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, однако после запроса адвоката власти РФ разрешили ей въезд.

Ранее, 16 октября, в комитете по социальной политике Петербурга сообщили, что сына Картрайта после обследования в больнице могут направить в социальное учреждение.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга Марина Кохал утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат. По данным СМИ, Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.