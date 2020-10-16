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Социальные органы решат вопрос о судьбе ребенка убитого рэпера Картрайта

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Сына рэпера Энди Картрайта, убитого в июле в Санкт-Петербурге, после обследования в больнице могут направить в социальное учреждение. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

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«Ребенок был помещен в детское медицинское учреждение для обследования. Если лечения не потребуется, то его определят в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается также, что параллельно ведется проверка документов и другие процедуры с родственниками, которые хотят его забрать, отметили в комитете.

По информации Пятого канала, мать рэпера приехала в Россию с Украины и сообщила о намерении забрать ребенка артиста и проживать с ним на Украине.

Расчлененный труп рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга Марина Кохал утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

В сентябре ей продлили срок содержания в СИЗО до 30 октября. На заседании суда по продлению меры пресечения сообщили, что причина смерти рэпера пока не установлена.

В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано женой Картрайта, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат. По данным СК, мать супруги в момент убийства находилась в квартире, где затем нашли останки артиста.

Как пишет «Газета.ру», Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.

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