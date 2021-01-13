Прямой эфир
Мир
США расширили санкционный список по Ирану
Мир
Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии 14 января
Общество
Минздрав поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в России
Мир
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу
Мир
В Ватикане началась вакцинация от коронавируса
Мир
В ВОЗ заявили о более 346 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки в мире
Мир
Армения открыла сухопутные границы для иностранцев
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»

Стали известны результаты экспертизы по делу рэпера Картрайта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором обвиняют его вдову Марину Кохал. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

Сезон охоты: почему осенью растет количество преступлений
Душевные болезни становятся причиной кровавых драм

Как отмечает телеканал, при экспертизе останков были установлены повреждения, полученные еще при жизни: выявлены ссадины и кровоизлияния в подбородочной области и точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони. Тело музыканта было расчленено на 15 фрагментов, внутренние органы отсутствовали.

«Можно констатировать факт, что Кохал не только расчленитель, но и потрошитель, этакий расчленитель-потрошитель, она не только расчленила Александра на 15 кусочков, но и распотрошила, изъяла у него внутренние органы», ― сказал РЕН ТВ адвокат Антон Кобит. Юрист считает, что женщина пыталась скрыть следы преступления.

Экспертиза установила посмертное воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли, а также выяснила, что у музыканта была слита вся кровь.

Кобит отметил, что это было сделано для того, чтобы затруднить установление причины смерти, поскольку в крови могли остаться следы, например, отравляющего вещества.

По словам адвоката, был установлен критически низкий уровень глюкозы в организме Юшко (0.9 Мм), что может указывать на введение инсулиносодержащего препарата, при этом у музыканта не было сахарного диабета. Он также добавил, что незадолго до смерти рэперу в ладонь правой руки была сделана инъекция. Следствие считает, что незадолго до случившегося Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат.

Эксперты также опровергли версию Кохал о том, что музыкант мог умереть в результате передозировки наркотиками.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля 2020 года. Его вдова утверждала, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат.

По данным СМИ, Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

У погибшего остался сын, мать Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с прошением передать ей внука. Она приехала в Россию с Украины и дала показания следователям как потерпевшая по делу об убийстве.

26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей Кохал до 28 февраля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021