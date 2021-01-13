Стали известны результаты экспертизы по делу рэпера Картрайта

Стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором обвиняют его вдову Марину Кохал. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, при экспертизе останков были установлены повреждения, полученные еще при жизни: выявлены ссадины и кровоизлияния в подбородочной области и точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони. Тело музыканта было расчленено на 15 фрагментов, внутренние органы отсутствовали.

«Можно констатировать факт, что Кохал не только расчленитель, но и потрошитель, этакий расчленитель-потрошитель, она не только расчленила Александра на 15 кусочков, но и распотрошила, изъяла у него внутренние органы», ― сказал РЕН ТВ адвокат Антон Кобит. Юрист считает, что женщина пыталась скрыть следы преступления.

Экспертиза установила посмертное воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли, а также выяснила, что у музыканта была слита вся кровь.

Кобит отметил, что это было сделано для того, чтобы затруднить установление причины смерти, поскольку в крови могли остаться следы, например, отравляющего вещества.

По словам адвоката, был установлен критически низкий уровень глюкозы в организме Юшко (0.9 Мм), что может указывать на введение инсулиносодержащего препарата, при этом у музыканта не было сахарного диабета. Он также добавил, что незадолго до смерти рэперу в ладонь правой руки была сделана инъекция. Следствие считает, что незадолго до случившегося Кохал покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат.

Эксперты также опровергли версию Кохал о том, что музыкант мог умереть в результате передозировки наркотиками.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля 2020 года. Его вдова утверждала, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат.

По данным СМИ, Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

У погибшего остался сын, мать Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с прошением передать ей внука. Она приехала в Россию с Украины и дала показания следователям как потерпевшая по делу об убийстве.

26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей Кохал до 28 февраля 2021 года.