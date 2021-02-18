Женщины Аргентины вышли протестовать против фемицида

Тысячи жительниц Буэнос-Айреса вышли на митинг против насилия. Активистки требуют от властей остановить фемицид. Поводом для протеста стала недавняя гибель девушки. Урсулу Бахилло убил партнер — ранее она обвиняла его в побоях, но полиция не отреагировала на жалобы, передает телеканал «Известия». Всего с начала года в Аргентине убили около 50 женщин. Демонстрации против насилия проходят в стране с 2015 года.

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