Без укола: лекарство от рассеянного склероза исчезает из аптек

Дефицит метилпреднизолона в инъекциях, наблюдавшийся с осени 2020 года, не преодолен до сих пор. Препарат практически исчез из аптек, сообщили «Известиям» в Московском обществе рассеянного склероза и Ярославской областной общественной организации больных-инвалидов рассеянным склерозом «Гефест». Для купирования обострений пациенты вынуждены принимать препарат в таблетках или переходить на дексаметазон. Это помогает лишь частично, а для многих оборачивается побочными эффектами. Проблему еще до Нового года поднимал Всероссийский союз пациентов (ВСП). 18 февраля он получил ответ Минздрава, в котором говорится, что в январе в регионы поступил 1,8 млн флаконов метилпреднизолона. Это примерно 10% от годовой потребности только для больных рассеянным склерозом. А лекарство также необходимо для терапии при бронхиальной астме, коронавирусе, ревматоидном артрите и других заболеваниях. В ответ на обращение «Известий» в Минздраве сообщили, что сейчас прорабатывают вопрос дополнительного производства жизненно важного препарата.

Крик о помощи

В Московском обществе рассеянного склероза (МосОРС) бьют тревогу: препарат метилпреднизолон («Метипред», «Медрол», «Солу-Медрол»), дефицит которого ощущался с осени, теперь почти совсем пропал.

— В наступившем году это уже не системный дефицит и перебои в поставках, остатки препарата закончились, его просто нет, — рассказала «Известиям» президент МосОРС Ольга Матвиевская.

По ее словам, препарат в столице отсутствует и в аптеках, и стационарах.

Пациентам, среди которых её муж Андрей, он необходим для купирования обострений. Кроме того, метилпреднизолон необходим для подготовки больных к дорогостоящей терапии, входящей в программу 14 высокозатратных нозологий. Пропажа метилпреднизолона означает срыв терапии, которая стоит более миллиона рублей в год на одного пациента.

Москва — не единственный город, в котором пропал препарат. Также его нет, в частности, в Ярославле, выяснили «Известия».

Без укола Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В стационаре лекарства нет. Применяем дексаметазон или используем таблетированную форму метилпреднизолона. Альтернативная терапия сопровождается большим риском развития нежелательных явлений: образованием язвы желудка, повышением давления, сахара в крови, а также появлением сыпи, — рассказал председатель Ярославской областной общественной организации больных-инвалидов рассеянным склерозом «Гефест», врач-невролог Игорь Степанов.

«Известия» попросили депздравы Москвы и Ярославской области разъяснить ситуацию. Ответа из Ярославля не поступило, а в столичном департаменте заявили, что дефицит метилпреднизолона действительно фиксируется в некоторых коммерческих сетях аптек на территории Москвы. Но городские стационары обеспечены препаратом в полном объеме.

Снять обострение

Сейчас метилпреднизолон заменяют дексаметазоном, но этот препарат необходим в больших дозировках , отметила Ольга Матвиевская. Если необходимость в такой замене сохранится, дексаметазон в стационаре закончится еще быстрее, чем метилпреднизолон. Кроме того, такую замену переносят не все пациенты.

— Обычно метилпреднизолон есть в дневном стационаре при поликлинике, достаточно трёх — пяти капельниц, чтобы снять обострение. Такая необходимость возникает внезапно. У моего мужа Андрея предыдущее обострение было в сентябре 2020 года, и тогда препарат ещё был в наличии. А в январе нам сказали, что его нет. Нам повезло все-таки найти лекарство — оно было только в одной аптеке Москвы. Но в поликлинике капать его отказались, объяснив, что в дневной стационар нельзя оформляться со своими препаратами. Предложили заменить «Солу-Медрол» на дексаметазон, но этот препарат муж переносит очень плохо, — рассказала Ольга Матвиевская.

Без укола Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пациентам остается ждать, когда лекарство поступит в больницы.

— Сейчас муж дома пьет дексаметазон в таблетках, но в малой дозировке, и обострение это не снимает, лишь облегчает. А повысить дозировку не дают пробочные эффекты, — подчеркнула Ольга Матвиевская.

17 января она сообщила о проблеме отсутствия препарата в «Общероссийскую общественную организацию инвалидов – больных рассеянным склерозом», там направили обращение в правительство и Минздрав. Через две недели этот запрос из правительства передали в депздрав Москвы и Минпромторг. Ответов не было до 18 февраля.

— От безысходности мы даже опубликовали в соцсети открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину , — сообщила Ольга Матвиевская.

Свой среди своих

Метилпреднизолон оказался одним из 42 препаратов, о дефиците которых ВСП в конце 2020 года заявил в письме президенту РФ Владимиру Путину, правительству, Минздраву и Минпромторгу. Об этом писали «Известия». Ответ от Минздрава, датированный 22 января, ВСП получил только 18 февраля.

Относительно метилпреднизолона в нем сказано, что препарат включен в рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, из-за чего на него существенно возрос спрос. На тот момент действовала девятая версия методички по лечению COVID-19. Сейчас уже вышла десятая, и препарат в ней остался.

В Минздраве РФ «Известиям» пояснили, что метилпреднизолон в лекарственной форме для внутривенного и внутримышечного введения производится под торговыми наименованиями «Метипред Орион» — компанией «Орион Корпорейшн» (Финляндия), «Ивепред» — фирмой «Сан Фармасьютикал Медикеа Лтд» (Индия), «СОЛУ-МЕДРОЛ НоваМедика» — «Пфайзер МФГ. Бельгий Н.В.» (Бельгия)

В ответе ведомства Всероссийскому союзу пациентов сообщается, что для недопущения дефектуры лекарств, применяемых при оказании медицинской помощи согласно временным методическим рекомендациям, было выпущено распоряжение правительства от 15.12.2020 № 3353-р. Оно предусматривает ввоз на территорию России незарегистрированных препаратов. С четвертого января в субъекты по МНН Метилпреднизолона было отправлено 1,8 млн флаконов.

Без укола Фото: Depositphotos

Кроме того, по постановлению правительства от 03.04.2020 № 441, в декабре 2020 года получены разрешения на временное обращение метилпреднизолона («Пфайзер Инновации») флакон 500 мг — 3 962 упаковки, и метилпреднизолона («Пфайзер Инновации») флакон 1000 мг — 4 300 упаковок.

«Вышеуказанные лекарственные препараты поставлены в Россию ООО «Пфайзер Инновации» в рамках благотворительной поставки в адрес Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава РФ для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в документе.

«Известиям» Минздрав дополнительно сообщил, что «Орион Корпорейшн» прорабатывает вопрос внесения дополнительной производственной площадки, что позволит увеличить объем поставок препарата в инъекционной форме. Компания проинформировала Минздрав России о планируемом ввозе в апреле 2021 года около 80 тыс. упаковок.

Помимо этого, компания «Сан Фармасьютикал Медикеа Лтд» уведомила Минздрав России о выводе в феврале 2021 года на фармацевтический рынок страны 28 тыс. упаковок. Из них 18,5 тыс. упаковок уже введены в гражданский оборот. Компания также заявила о возможных дополнительных поставках до конца апреля 2021 года более 150 тыс. упаковок.

Решили на четверть

1,8 млн. флаконов, поступивших в регионы, — это чуть больше 10% от общей потребности в метилпреднизолоне, отметил сопредседатель ВСП, президент «Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом» Ян Власов.

— Только на одну нозологию по рассеянному склерозу требуется порядка 350 тысяч доз в год. Этого примерно хватит на 50 тыс. человек с рассеянным склерозом в период обострения болезни. Каждая больница четко знает расход препарата. Необходимо силами региональных минздравов оценить реальную потребность в метилпреднизолоне. Она может оказаться на уровне 20 млн. флаконов , — подчеркнул Ян Власов.

По его словам, это лекарство необходимо для лечения рассеянного склероза, коронавирусной инфекции, аутоимунных воспалительных заболеваний, бронхиальной астмы и ревматоидного артрита.

Без укола Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ответе Минздрава ВСП также уточняется, что в рамках постановления № 441 приняты меры по перерегистрации предельной отпускной цены на метилпреднизолон, что позволило производителям продолжить и увеличить поставки указанного препарата.

— Это уже позитивная перемена, — считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Метилпреднизолон входит в перечень ЖНВЛП, а значит имеет предельную отпускную цену. Себестоимость производства значительно выросла в последнее время за счет дефицита сырья, роста спроса и других факторов. Наступил момент, когда компании отказывались от производства, поскольку это было невыгодно. С помощью повышения цены на препараты из списка ЖНВЛП можно добиться преодоления дефицита.

Теоретически дефицит можно преодолеть в течение нескольких месяцев, заключил эксперт.