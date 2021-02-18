Действия СК после госпитализации Навального в Омске были законными

Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ после госпитализации блогера Алексея Навального в Омске были законными. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, руководитель управления Алексей Александров.

Таким образом он прокомментировал отмену судебного решения об отказе в жалобе на якобы бездействие управления, которую подал юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Вячеслав Гимади.

«Не было такой формулировки, что наши действия признаны незаконными и поэтому мы должны делать то, чего просит сторона заявителя. Речь идет о том, что было отменено решение Ленинского районного суда и направлено на новое рассмотрение. С моей стороны это некорректно будет комментировать», — сказал Александров.

Ленинский райсуд Новосибирска в декабре 2020 года посчитал законным отказ в этой жалобе. Однако Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение данную жалобу, передает «РИА Новости».

«Дождемся решения суда вновь в первой инстанции. Мы считаем, что мы действовали в рамках закона и наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам», — объяснил руководитель управления.

Отмечается, что Гимади сначала подал жалобу в СК РФ. Она содержала заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального. После этого юрист направил жалобу в Басманный сед на бездействие Следственного комитета. В свою очередь, суд оставил ее без удовлетворения, и это решение признал законным Мосгорсуд. Впоследствии выяснилось, что СК РФ подал заявление для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.