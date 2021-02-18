Минюст назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального является заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет никаких оснований. Об этом 17 февраля заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал он журналистам.

По его мнению, требование ЕСПЧ является беспрецедентным, а европейские судьи, понимая все обстоятельства, приняли явно политическое решение, которое может осложнить отношения с институтами Совета Европы. Кроме того, выполнение этого требование будет демонстрацией избирательного подхода, противоречащего главному принципу ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.

Ранее в этот день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи. Решение ЕСПЧ опубликовано в блоге Навального.

Известно, что Навальный вернулся из Германии в РФ 17 января, после чего был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства и не может отменять решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом. Кроме того, инстанция не имеет права давать указаний законодателю и осуществлять контроль национального законодательства или судебной практики. Также Европейский суд не может дать распоряжение о принятии мер, которые повлекут за собой юридические последствия.