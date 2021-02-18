Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от «Евровидения»
Мир
Глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО
Общество
В Подмосковье сдали на переработку более 50 тыс. елок
Культура
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2
Спорт
«Ювентус» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов
Общество
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Общество
Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины
Экономика
Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Мир
В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

Минюст назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального является заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет никаких оснований. Об этом 17 февраля заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

Подсудимый, перестаньте: что последует за призывом ЕСПЧ освободить Навального
В Москве отказались выполнять это постановление, назвав его элементом давления

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал он журналистам.

По его мнению, требование ЕСПЧ является беспрецедентным, а европейские судьи, понимая все обстоятельства, приняли явно политическое решение, которое может осложнить отношения с институтами Совета Европы. Кроме того, выполнение этого требование будет демонстрацией избирательного подхода, противоречащего главному принципу ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.

Ранее в этот день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи. Решение ЕСПЧ опубликовано в блоге Навального.

Известно, что Навальный вернулся из Германии в РФ 17 января, после чего был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства и не может отменять решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом. Кроме того, инстанция не имеет права давать указаний законодателю и осуществлять контроль национального законодательства или судебной практики. Также Европейский суд не может дать распоряжение о принятии мер, которые повлекут за собой юридические последствия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021