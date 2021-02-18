Более 30 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

До 33 российских кредитных организаций в 2021 году рискуют потерять свою лицензию, сообщает 18 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

Исследование отражает мнение аналитиков агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайшего года.

«Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — говорится в материале.

Специалисты связали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также оттоком средств россиян из вкладов.

Отмечается, что в 2021 году индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики и адаптации кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

Кроме того, аналитики прогнозируют консолидацию банковского сектора, в том числе, из-за ухода с рынка неустойчивых банков, поглощения кредитных организаций более крупными игроками, а также добровольных аннулирований лицензий.

2 февраля в Центробанке заявили, что за 2020 год отток депозитов физлиц из российских банков достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — 4,25% годовых.