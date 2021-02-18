Короновался: испанского рэпера наказали за оскорбление монархии

В каталонских городах прошли акции в поддержку рэпера Пабло Хаселя. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление леворадикального терроризма и оскорбление испанской монархии. Протесты переросли в стычки с полицией. В результате несколько десятков человек получили ранения, еще 15 были задержаны . О том, что в королевстве может грозить за оскорбление главы государства, — в материале «Известий».

«Сегодня я, а завтра ты»

«На стене нарисовано граффити, на котором изображен король-отец Хуан Карлос I, который покинул страну. Сейчас он в Эмиратах. Картинка появилась после того, как началось это преследование в отношении рэпера Пабло Хаселя, его настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро. На лбу у монарха написано «вор». Но граффити просуществовало недолго, его быстро замазали, потому что это слишком антисистемно», — рассказала «Известиям» каталонский блогер Луна Аларкон.

В ряде городов Каталонии — Барселоне, Жироне, Льейде, Вике и Валенсии — прошли демонстрации, в которых участвовали тысячи людей. Протесты быстро переросли в столкновения с полицией. Активисты бросали бутылки и камни в стражей порядка, сооружали баррикады, поджигали мотоциклы и мусорные баки. В Жироне протестующие подожгли дверь банка. «В Льейде, родном городе рэпера, забросали яйцами местные отделения Народной партии и Социалистической партии Каталонии. В полицию летели петарды, демонстранты также попытались возвести баррикады и жгли мусорные контейнеры», — описывает происходящее 23-летняя студентка Лурдес из Жироны.

Короновался Протесты в Барселоне Фото: REUTERS/Albert Gea

В результате 33 человека получили ранения, восемь из них были отправлены в больницы, еще 15 человек задержали. «В Барселоне под шумок группы мародеров разграбили несколько магазинов и отделений банков», — сообщил «Известиям» 34-летний программист Денис, семь лет назад переехавший с семьей в Барселону.

Поводом для демонстраций стало разбирательство в отношении 33-летнего рэпера Пабло Хаселя, давнего сторонника независимости Каталонии. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы из-за твитов и текста песни, в которых он оскорбляет королевскую семью и полицию, а также прославляет леворадикальный терроризм. Так, музыкант в своих соцсетях поддерживал Викторию Гомес из запрещенной марксистской группы Grapo, а также критиковал действия полиции во время протестов в Каталонии в 2019 году .

Исполнитель должен был добровольно явиться в тюрьму. Но вместо этого он забаррикадировался в Университете города Льейда вместе со своими сторонниками. Находясь там, он написал в Twitter: «Сегодня это я, а завтра можешь быть ты. На карту поставлена наша свобода, это нелегко. Но победа возможна». Спустя пару часов полиция арестовала рэпера и доставила его в тюрьму, где он начнет отбывать свой срок.

Короновался Девушка демонстрирует испанский республиканский флаг перед полицейскими в поддержку каталонского рэпера Пабло Хазеля, Мадрид, Испания Фото: REUTERS/Susana Vera

В поддержку Хаселя выступили свыше 200 деятелей искусства Испании, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. К слову, это не первый подобный случай. В 2018 году по похожему делу осудили другого каталонского рэпера — Valtonyc. Однако исполнитель сбежал в Бельгию.

Не оскорбляйте корону

Хасель исполняет политический протестный рэп, восхваляя в своих текстах террористические группировки ETA, Terra Lliure и «Фракцию Красной армии», а также критикуя испанские государственные институты. В 2011 году его приговорили условно к двум годам тюрьмы за «возвеличивание терроризма». При этом в приговоре уточнялось, что он может не отбывать срок, если обойдется без новых правонарушений. Но в 2014-м музыканта задержали за драку с группой каталонских ультраправых.

«Еще через два года он облил чистящим средством журналиста TV3, за что получил шесть месяцев тюрьмы и штраф. В 2016-м он избил одного из свидетелей по делу о нападении полицейского на несовершеннолетнего. После этого он оскорбил в Twitter короля-отца Хуана Карлоса I, за что его приговорили к тюремному сроку. Испания — одна из стран, в Уголовном кодексе которой остается статья за «оскорбление короны». В этом году ему приказали явиться в тюрьму и отбыть девять месяцев заключения. Но он отказался», — пояснил Денис.

Короновался Пабло Хазель реагирует на задержание ОМОНом в Университете Лериды после того, как он был приговорен к тюремному заключению, 16 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Lorena Sopena

Каталонцы поддерживают Пабло, потому что одним из своих фундаментальных прав считают свободу слова . «В целом на его стороне сильное в Каталонии ультралевое сообщество, коллеги по цеху — панки, антисистемщики, антифа. Хоть Пабло сам из Льейды, мэр Барселоны Ада Колау на его стороне и борется за право выражения своих мыслей через песни», — отмечает Луна Аларкон.

Коррупционные скандалы и мечты об отделении

В последнее время испанская монархия довольно сильно дискредитировала себя. После череды скандалов вокруг короля Хуана Карлоса, руководившего страной с 1975 по 2014 год, бывший монарх решил добровольно покинуть страну, чтобы сильно «не подставлять» своего сына, нынешнего короля Филиппа VI, да и в целом монархию, которая и так находится в кризисе. Бывшего правителя подозревают в причастности к делу о коррупции.

Чтобы дистанцироваться от Хуана Карлоса, королевский двор предпринял ряд шагов. Так, в марте прошлого года Филипп VI официально отказался от наследства, которое мог бы получить от отца. Кроме того, бывшему правителю перестали выдавать деньги из бюджета королевского двора, а это около €200 тыс. ежегодно. «Несмотря на это, растет число людей, задающихся вопросом: а зачем нам вообще монархия? Особенно сильны такие настроения в Каталонии, мечтающей о независимости», — подчеркивает студентка Лурдес.

Короновался Королевская семья Испании Фото: ТАСС/Zuma

Антимонархические настроения в этой части Испании царят с начала XVIII века. Впервые независимой от Мадридского двора Каталония стала в 1640 году. Однако уже через 12 лет туда вернулась испанская власть. В 1701 году в Европе разгорелась война за испанское наследство. Элита Каталонии сделала ставку на Австрию — и прогадала. О сепаратизме пришлось забыть на два века.

«Ни к чему хорошему это не приведет»

В 1922 году появилась партия «Каталонское государство». Ее лидер Франсеск Масия пояснял, что у каталонцев есть право на самоопределение, потому что у них есть свои территория, культурные, исторические, языковые и гражданские традиции. Но в 1936-м началась гражданская война. К власти пришел генерал Франсиско Франко, считавший, что все, кто живет на территории Испании, — испанцы. Ни о каких галисийцах, арагонцах, басках, а в особенности каталонцах он и слышать не хотел.

В результате почти на четыре десятка лет Каталонию лишили автономии, каталанский язык запретили и ликвидировали там местное самоуправление. После смерти диктатора случился новый националистический подъем в регионе. В 1978 году в Испании приняли новую Конституцию, на основе которой Каталония получила статус автономии, а каталанский стал вторым официальным и «единственным историческим языком территории». Крое того, Каталония получила статус «исторически сложившейся нации».

После этого в 2006 году Каталония, одна из самых богатых и процветающих областей Испании, смогла повысить свой статус, получив широкие финансовые полномочия. Впрочем, пользоваться ими она смогла недолго. Уже через четыре года Мадрид лишил регион этого права, решив закрутить гайки, чтобы не поощрять сепаратистских настроений, но вызвал лишь обратную реакцию.

Короновался Выборы в парламент Каталонии, 14 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Albert Gea

В результате местные власти стали проводить скрытые референдумы, на которых задавали вопрос о возможном выходе из состава Испании. Плебисциты сами по себе не дают возможностей на какие-то изменения, но они помогают понять, как настроено каталонское общество. А оно хочет отделиться от Испании. Так, в 2017 году за отделение автономной области от Испании высказались 90% граждан при явке 43%. Власти Испании итогов голосования не признали .

Согласно Конституции страны, для отделения необходимо, чтобы референдум провели по всей стране, а не только в одном регионе. Естественно, Мадрид не хочет терять Каталонию. Ее доля в испанском ВВП — порядка 20%, а ВВП на душу населения в автономии составляет €30 тыс. (средний показатель по Испании в целом — €24 тыс.).