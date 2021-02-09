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Захарова высказалась о разных взглядах на демократию в испанском правительстве

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанскому агентству Efe заявила, что не знает, кому верить в правительстве Испании, в котором разделились взгляды на демократию в стране.

Как напомнила представитель внешнеполитического ведомства, глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Испания — полноценная демократия. Однако вице-премьер правительства страны Пабло Иглесиас заявил, что полностью нормальной политической ситуации в стране нет.

Иглесиас высказался в подобном ключе в связи с тем, что лидер одной правящей в Каталонии партии находится в тюрьме (речь идет о Ориале Жункерасе), а второй — Карлос Пучдемон — в Брюсселе.

В результате Захарова отметила, что не знает, кому верить: главе МИД Гонсалес или вице-премьеру Иглесиасу. Также представитель российского МИДа подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что каталонский вопрос является внутренним делом Испании, пишет портал swissinfo.ch.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы.

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