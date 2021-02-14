День согласования: с чем Каталония снова дошла до внеочередных выборов

Сторонники независимости Каталонии вновь могут победить на внеочередных парламентских выборах в регионе 14 февраля. Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, перспектива формирования очередного «сепаратистского» правительства нисколько не приблизит эту автономную область к отделению от Испании — реальных шансов создать свое государство у этих политических сил сейчас нет. К тому же предвыборные расклады настолько плотные, что выиграть могут и выступающие за единство государства.

Собрались силами

14 февраля Каталония входит в решающую фазу битвы за новый состав парламента. Во внеочередных выборах в регионе, известном своими сепаратистскими настроениями, примут участие девять политических сил, однако главная борьба развернется между тремя партиями.

Так, согласно опросу Sigma Dos/Antena 3, более 22% избирателей отдадут голоса за Социалистическую партию Каталонии, которая проповедует умеренный национализм и в отличие от конкурентов не ратует за отделение региона от Испании. На втором месте окажутся «Левые республиканцы Каталонии» — с 21,2%. Главная цель этой партии — территориальное единство, независимость каталонской нации и строительство собственного демократического государства, которое стало бы частью «европейского дома». На третьем — также сторонники сепаратизма «Вместе за Каталонию», они наберут 20,7%.

Опрос, проведенный социологической службой SocioMétrica/El Español, дает несколько другой порядок распределения «призовых мест», но также прогнозирует плотность результатов. Согласно этим данным, 20,4% граждан поддержат «Вместе за Каталонию», 20,3% собираются проголосовать за Социалистическую партию, 19,4% — за «Левых республиканцев».

День согласования Предвыборный плакат кандидата от социалистов Сальвадора Ильи на улице Рамбла, Барселона Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire

Таким образом, в тройке лидеров сторонники единого государства с Мадридом оказываются в меньшинстве. Однако отдавать победу сепаратистам заранее было бы неправильно, поскольку регион в любом случае ждет коалиционное правительство. А значит, противники отделения смогут попытаться сколотить союз с менее крупными партиями, выступающими за единство страны. И, как заверила «Известия» кандидат от социалистов Сильвия Панеке, они уже работают над этим вопросом, чтобы вырвать властные рычаги из рук сепаратистов.

По ее словам, на финальном этапе кампании различные исследования общественного мнения дают надежду, что умеренные политические силы, нацеленные на сохранение региона в составе Испании, вполне способны выиграть выборы и остудить сепаратистский пыл в каталонском обществе.

— Мы упорно работаем над достижением победы на выборах в парламент Каталонии 14 февраля. Сальвадор Илья (лидер социалистов. — «Известия») объявил, что уже заключил соглашение с главой партии «Каталония в общем» (CatComú) Джессикой Альбиах, которое способно привести нас к победе. Вместе мы сформируем прогрессивное правительство, которое будет работать и в интересах Барселоны, и с Мадридом, — выразила надежду политик.

Между тем эксперты отмечают, что расстановка сил в Каталонии не изменилась, начиная с проведения референдума 2017 года и одностороннего провозглашения независимости региона. Даже если к власти придут сепаратистские партии, кардинально на ситуацию это не повлияет.

День согласования Рабочий перемещает поддон с урнами для голосования, готовый к раздаче по избирательным участкам в преддверии региональных выборов 14 февраля Фото: REUTERS/Nacho Doce

— В результате сложных политических комбинаций и переговоров партии сторонников независимости Каталонии удавалось удержать победу на выборах и формировать правительство. Есть все основания полагать, что и в этот раз произойдет то же самое. То есть «Левые республиканцы Каталонии», партия «Вместе за Каталонию» и антикапиталистическая «Кандидатура народного единства» сформируют правительство. Но их победа будет достаточно неустойчивой. Потому что даже если они получат большинство мест в парламенте, оно не будет подавляющим, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Она добавила, что дальнейшего движения к независимости, которое сейчас декларируют эти политические силы, не будет ни сейчас, ни в обозримом будущем. Все эти заявления больше рассчитаны на избирателя, поскольку реальных возможностей отделиться от Испании у Каталонии сейчас нет.

Опрошенные «Известиями» эксперты также уточнили: предсказать исход выборов крайне сложно, поскольку 30% избирателей заявляют, что еще не решили, за кого отдать голос. К тому же эпидемиологическая ситуация накладывает свой отпечаток — непонятно, сколько людей придет на выборы.

Парламент распустился

Выборы в парламент Каталонии, пятые за последние десять лет, последовали за отставкой председателя женералитета (правительства) Кима Торры. Ранее Верховный суд Испании постановил, что сепаратистски настроенный политик обязан оставить свой пост с лишением права занимать государственные должности в течение 18 месяцев из-за нарушения избирательного законодательства и возбуждения против него уголовного дела.

День согласования Ким Торра Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino

Сам Торра, кажется, несильно расстроился и заявил, что «выборы должны стать новым плебисцитом и новым мандатом», подтверждающим результаты референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.

Впрочем, его оппоненты сочли такие речи излишней бравадой. В частности, Сильвия Панеке сказала «Известиям», что идея независимости, о которой говорит бывший глава правительства Каталонии, совершенна иллюзорна. Зато, по ее словам, политика умеренных националистов «строится на демократии и законе», которые нельзя «нарушать в одностороннем порядке».

После отставки Торры его функции взял на себя вице-президент и советник по экономике региона Пере Арагонес. Согласно законодательству, спикер парламента автономии Роже Торрен должен был предложить кандидата на пост каталонского лидера. Однако вместо этого он сразу объявил дату выборов, не запуская консультации с парламентскими силами о наличии среди них кандидата, которого можно было бы выдвинуть на должность вместо Торры.

— Мадрид, судебная система которого контролирует каталонскую, заинтересован в выборах 14 февраля, так как расстановка сил может перемениться или с приходом социалистических партий в парламент, или с заменой лидера среди сепаратистских партий. Поэтому на то, что обязательную стадию обсуждения обошли, закрыли глаза, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

День согласования Парламент Каталонии Фото: REUTERS/Nacho Doce

Другими словами, чем бы ни закончились парламентские выборы в Каталонии, на статус региона они вряд ли повлияют. Зато вполне могут еще больше отдалить сторонников независимости от заветной мечты.