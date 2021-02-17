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Названа дата взвешивания участников боксерского шоу в Москве

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Официальная процедура взвешивания перед турниром в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием американского спортсмена Роя Джонса ожидается 19 февраля в 18:00 в ТРК «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 17 февраля.

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Как уточняется, участниками станут блогеры, боксеры и бойцы ММА, в частности Максим Новоселов и Денис Вильданов, Михаил Кокляев и Артем Тарасов, Эдгар Гукасян и Адриан Хосе Перес Апарисио, Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, а также Федор Чудинов и Айзек Чилемба.

Взвешивание состоится на красной лестнице комплекса на первом этаже.

Ранее в среду известный рэпер Дмитрий Никитин, известный под псевдонимом D.masta, дал прогноз об исходе боя бойца ММА Артема Тарасова и тяжелоатлета Михаила Кокляева. По словам исполнителя, Тарасов без труда одолеет Кокляева. Никитин указал, что боец уже не раз доказывал, что вес и рост соперника не является для него какой-то значимой преградой.

Также малавиец Айзек Чилемба заявил, что уверен в своей победе. Спортсмен указал, что с нетерпением ждет визита в Россию и встречи со своим соперником Федором Чудиновым.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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