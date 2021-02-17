Рэпер D.masta выразил уверенность в победе Тарасова в бою с Кокляевым

Популярный рэпер Дмитрий Никитин, известный под псевдонимом D.masta, дал прогноз об исходе боя бойца ММА Артема Тарасова и тяжелоатлета Михаила Кокляева. Об этом он в среду, 17 февраля, рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, Тарасов без труда одолеет Кокляева. Исполнитель указал, что боец уже не раз доказывал, что вес и рост соперника не является для него какой-то значимой преградой.

«Я думаю, что его спортивное прошлое, техника, скорость, плюс борцовские навыки сыграют решающую роль. Он пробьет его в стойке, финиширует досрочно», — считает рэпер.

При этом сам хип-хоп-артист также увлекается MMA и принимает участие в боях с коллегами по цеху. Во время интервью он выразил желание «побить» любого рэпера и призвал потенциальных соперников выйти с ним на ринг.

Ранее в этот же день блогер и пауэрлифтер Алексей Савко выразил уверенность, что бой закончится победой Тарасова по решению судей, то есть по очкам.

Накануне, 16 февраля, Тарасов заявил о намерении нокаутировать Кокляева.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.