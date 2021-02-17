Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования

Минпромторг России прорабатывает вопрос дополнительного финансирования программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом в среду, 17 февраля, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», ― говорится сообщении пресс-службы Минпромторга, которая приводит слова главы ведомства (есть в распоряжении «Известий»).

Ранее в этот день в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что большинство российских банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов из-за того, что текущий лимит госсредств, направленных на соответствующие программы, уже почти исчерпан. При этом новый транш финансирования пока не поступил.

Приостановку выдачи льготных автокредитов подтвердили в Русфинанс банке. В организации отметили, что соответствующее решение о запуске или приостановке действия госпрограммы принимается на уровне правительства страны.

Как объяснил директор департамента розничного автокредитования банка Алексей Бородавин, кредитные организации выступают в качестве так называемого провайдера скидки на авто, которую получают клиенты при приобретении транспортных средств по данной госпрограмме.

В конце декабря 2020 года председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране продлили программу льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года. Они позволяют покупателям получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового отечественного автомобиля, стоимость которого не превышает 1,5 млн рублей.