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Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов
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Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов

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Большинство российских банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов из-за того, что текущий лимит госсредств, направленных на соответствующие программы, уже почти исчерпан. При этом новый транш финансирования пока не поступил. Об этом в среду 17 февраля, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

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Впрочем, уровень просрочки в этом сегменте пока не вызывает опасений экспертов

Отмечается, что выдача льготных кредитов временно приостановлена по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют покупателям получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового отечественного автомобиля, стоимость которого не превышает 1,5 млн рублей.

Приостановку выдачи автокредитов по программам льготного кредитования подтвердили в Русфинанс банке. В организации отметили, что соответствующее решение о запуске или приостановке действия госпрограммы принимается на уровне правительства страны.

Как объяснил директор департамента розничного автокредитования банка Алексей Бородавин, кредитные организации выступают в качестве так называемого провайдера скидки на авто, которую получают клиенты при приобретении транспортных средств по данной госпрограмме.

«Банки участвуют в конкурсе, и им выделяются фиксированные бюджеты для возмещения скидок. На данный момент запрошенный Русфинанс банком лимит израсходован и действие программы приостановлено», — заявил он ТАСС.

В конце декабря председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране продлили программу льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года.

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