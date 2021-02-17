Кафельников оценил шансы Медведева на выход в финал Australian Open

Шанс сразиться в финале Australian Open у российского теннисиста Даниила Медведева есть, хоть и небольшой. Такое мнение высказал в среду, 17 февраля, теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников.

«Есть четыре соперника: Надаль, Циципас, Джокович и Карацев. Фаворитом Медведева назвать, безусловно, нельзя. Шансы на то, чтобы он стал первой ракеткой России, довольно большие. Я думаю, это вопрос времени. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем это случится», — заявил он в эфире НСН.

При этом Кафельников выразил сомнения в возможности российского финала Australian Open.

По его словам, первым претендентом на финал является Джокович, также нельзя сбрасывать со счетов Надаля.

«Даниил, думаю, третий фаворит. Он уже в той стадии, когда не нужно задумываться, фаворит ты или не фаворит, а просто нужно играть и показывать всё, на что ты способен», — заключил Кафельников.

Медведев обыграл в российском дерби Андрея Рублева в трех сетах в рамках турнира «Большого шлема» в Австралии, передает RT. В результате Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Россиянин поспорит за выход в финал с победителем поединка Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас.

Также в полуфинал вышел российский теннисист Аслан Карацев. Он будет играть с сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира.