Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Мир
Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии
Общество
Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой
Общество
Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Мир
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Мир
Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса
Экономика
Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ
Общество
Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы

Кафельников оценил шансы Медведева на выход в финал Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шанс сразиться в финале Australian Open у российского теннисиста Даниила Медведева есть, хоть и небольшой. Такое мнение высказал в среду, 17 февраля, теннисист, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников.

Взлет ракетки: как Аслан Карацев переписывает историю тенниса
Российский спортсмен сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

«Есть четыре соперника: Надаль, Циципас, Джокович и Карацев. Фаворитом Медведева назвать, безусловно, нельзя. Шансы на то, чтобы он стал первой ракеткой России, довольно большие. Я думаю, это вопрос времени. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем это случится», — заявил он в эфире НСН.

При этом Кафельников выразил сомнения в возможности российского финала Australian Open.

По его словам, первым претендентом на финал является Джокович, также нельзя сбрасывать со счетов Надаля.

«Даниил, думаю, третий фаворит. Он уже в той стадии, когда не нужно задумываться, фаворит ты или не фаворит, а просто нужно играть и показывать всё, на что ты способен», — заключил Кафельников.

Медведев обыграл в российском дерби Андрея Рублева в трех сетах в рамках турнира «Большого шлема» в Австралии, передает RT. В результате Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Россиянин поспорит за выход в финал с победителем поединка Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас.

Также в полуфинал вышел российский теннисист Аслан Карацев. Он будет играть с сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021