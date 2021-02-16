Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович станет соперником россиянина Аслана Карацева в матче полуфинала турнира Australian Open. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» серб Джокович победил представителя Германии Александра Зверева. Матч из четырех сетов длился 3 часа 34 минуты, завершившись со счетом (6:7, 6:2, 6:4,7:6) в пользу Джоковича. По итогам 2020 года серб снова былофициально утвержден в статусе первого номера мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сообщается, что полуфинальная встреча пройдет в четверг, 18 февраля.

Ранее, в этот день, российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова. Результат — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 часа 25 минут.

Аслан Карацев добился выдающегося результата на Australian Open, отметили эксперты. После победы над экс-третьей ракеткой мира Григогом Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) он стал первым полуфиналистом дебютного турнира Большого шлема. А еще россиянин всего пятый в истории квалифаер (пробился в основную сетку через квалификацию), кому удалось выйти в полуфинал. Последний раз такое достижение покорилось белорусу Владимиру Волчкову на Уимблдоне-2000.

Благодаря этому успеху уроженец Владикавказа дебютирует в топ-50, хотя перед стартом Открытого чемпионата Австралии он был на 114-й строчке.