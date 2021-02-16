Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода
Происшествия
В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
Мир
В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России
Общество
«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей
Общество
В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке
Общество
Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»
Туризм
Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ракетка мира Новак Джокович станет соперником россиянина Аслана Карацева в матче полуфинала турнира Australian Open. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» серб Джокович победил представителя Германии Александра Зверева. Матч из четырех сетов длился 3 часа 34 минуты, завершившись со счетом (6:7, 6:2, 6:4,7:6) в пользу Джоковича. По итогам 2020 года серб снова былофициально утвержден в статусе первого номера мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Взлет ракетки: как Аслан Карацев переписывает историю тенниса
Российский спортсмен сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

Сообщается, что полуфинальная встреча пройдет в четверг, 18 февраля.

Ранее, в этот день, российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова. Результат — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 часа 25 минут.

Аслан Карацев добился выдающегося результата на Australian Open, отметили эксперты. После победы над экс-третьей ракеткой мира Григогом Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) он стал первым полуфиналистом дебютного турнира Большого шлема. А еще россиянин всего пятый в истории квалифаер (пробился в основную сетку через квалификацию), кому удалось выйти в полуфинал. Последний раз такое достижение покорилось белорусу Владимиру Волчкову на Уимблдоне-2000.

Благодаря этому успеху уроженец Владикавказа дебютирует в топ-50, хотя перед стартом Открытого чемпионата Австралии он был на 114-й строчке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021