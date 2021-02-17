Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open 17 февраля и вышел в полуфинал турнира.

В четвертьфинале Медведев обыграл Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в этом году впервые в истории Australian Open сразу два российских спортсмена вышли в полуфинал. Так, Медведев будет играть с Стефаном Ципипасом или Рафаэлем Надалем.

Также в полуфинал вышел российский теннисист Аслан Карацев. Он будет играть с сербом Новаком Джоковичем.

Отмечается, что Карацев является 114-й ракеткой мира. В серии турниров «Большого шлема» он выступает впервые, предыдущие его попытки пройти квалификацию не увенчались успехом.

В полуфинал Australian Open в этом году он попал после победы в 1/4 финала над болгарином Григором Димитровым. Результат встречи — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 ч 25 мин.