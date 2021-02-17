Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд
Спорт
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Общество
Более 555 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве
Общество
За полгода телефонные аферисты похитили у россиян более 6,7 млн рублей
Мир
В МИДе отказались считать санкции США помехой строительству «СП-2»
Общество
Минтранс предложил массово внедрить биометрию в аэропортах России

Медведев вышел в полуфинал Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open 17 февраля и вышел в полуфинал турнира.

В четвертьфинале Медведев обыграл Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2, сообщает «Спорт-Экспресс».

Взлет ракетки: как Аслан Карацев переписывает историю тенниса
Российский спортсмен сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

Отмечается, что в этом году впервые в истории Australian Open сразу два российских спортсмена вышли в полуфинал. Так, Медведев будет играть с Стефаном Ципипасом или Рафаэлем Надалем.

Также в полуфинал вышел российский теннисист Аслан Карацев. Он будет играть с сербом Новаком Джоковичем.

Отмечается, что Карацев является 114-й ракеткой мира. В серии турниров «Большого шлема» он выступает впервые, предыдущие его попытки пройти квалификацию не увенчались успехом.

В полуфинал Australian Open в этом году он попал после победы в 1/4 финала над болгарином Григором Димитровым. Результат встречи — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 ч 25 мин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021