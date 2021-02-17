В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Массовые мероприятия в Крыму будут находиться под запретом и после 1 марта, когда в регионе намечается ослабление некоторых ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 февраля заявила руководитель крымского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

Пеньковская отметила, что после 1 марта запреты на проведение свадеб, торжеств и других мероприятий подобного формата сохранятся. Представитель Роспотребнадзора Крыма отметила, что ограничения, по предварительным прогнозам, будут действовать весь март и апрель.

«Разрешено будет проведение выставок. Из ограничительных мероприятий, если ситуация не будет меняться, с 1 марта останутся такие ограничения, как проведение массовых мероприятий, 50% от наполняемости общепита, социальное дистанцирование, масочный режим», — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Пеньковская добавила, что сейчас прорабатывает вопрос о том, чтобы увеличить число посадочных мест в театрах и кинотеатрах до 75%. Врач также отметила, что от самих крымчан зависит то, как быстро будут сниматься ограничения.

10 февраля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона могут отменить основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к 1 марта, если число заболевших COVID-19 продолжит снижаться.

Также с середины января 2021 года в Крыму возобновили работу фуд-корты. Также были сняты ограничения, связанные со временем работы общепита.

Ранее в январе Аксенов сделал себе прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». 27 января чиновник рассказал, что чувствует себя нормально и рекомендует всем пройти вакцинацию.

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