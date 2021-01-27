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Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V».

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«Своим примером показал, что надо вакцинироваться. «Спутник V» вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую максимум пройти вакцинацию», — приводит «РИА Новости» слова Аксенова, сказанные в среду, 27 января, в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Глава полуострова поручил минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.

По его словам, единственным спасением в части борьбы с коронавирусной инфекцией является выработка коллективного иммунитета.

Аксенов сделал прививку от коронавируса 23 января.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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