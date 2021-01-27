Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Своим примером показал, что надо вакцинироваться. «Спутник V» вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую максимум пройти вакцинацию», — приводит «РИА Новости» слова Аксенова, сказанные в среду, 27 января, в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Глава полуострова поручил минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.

По его словам, единственным спасением в части борьбы с коронавирусной инфекцией является выработка коллективного иммунитета.

Аксенов сделал прививку от коронавируса 23 января.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.

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