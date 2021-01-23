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Глава Крыма Аксенов сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

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Глава Крыма Сергей Аксенов 23 января сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

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«Сегодня привился вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», — написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что сделал прививку в поликлинике Симферопольской городской больницы №7.

«Перед нами сейчас стоит важнейшая задача — проскочить пандемию и выработать коллективный иммунитет. В этой связи призываю всех крымчан привиться от коронавирусной инфекции», — добавил глава Крыма.

Накануне губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он рассказал, что «прививка — это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких».

В конце декабря 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Он уточнил, что вакцинировался во время двух командировок в Москву и никаких побочных эффектов от препарата на себе не ощутил.

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