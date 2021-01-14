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Запрет на массовые гулянья и корпоративы продлили в Крыму

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В Крыму продлили запрет на проведение банкетов, корпоративов и других массовых гуляний до 1 февраля. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ИА «Крыминформ».

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«Запрет на банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и другие массовые гулянья продлили в Крыму до 1 февраля», — говорится в сообщении.

Также продлен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в торговых центрах, спорткомплексах и на городских площадях.

До этой же даты сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров на 30%.

Накануне власти Крыма сообщили, что снимают ряд ограничений по коронавирусу, введенных на период с 20 декабря по 15 января. Так, возобновили работу фуд-корты и были сняты ограничения, связанные со временем работы общепита, передает RT.

Ранее 14 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил увеличить допустимую заполняемость театров до 50% с 16 января.

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