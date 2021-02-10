Аксенов назвал сроки отмены в Крыму основных ограничений по COVID-19

Власти Крыма могут отменить основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к 1 марта, если число заболевших COVID-19 продолжит снижаться. Об этом 10 февраля рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании оперативного штаба.

Число новых случаев COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 147. С начала февраля в день регистрируют меньше 200 случаев заболевания.

«Если динамика такая сохранится, мы к 1 марта откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты на сегодняшний день. В том числе это касается предпринимателей, которые занимались досуговыми мероприятиями», — заявил Аксенов.

С начала пандемии в Крыму выявлено около 34 тыс. случаев коронавируса. Из-за распространения вируса к Новому году на полуострове был введен запрет на массовые гуляния, проведение банкетов и корпоративов.

При этом с середины января 2021 года в Крыму возобновили работу фуд-корты. Также были сняты ограничения, связанные со временем работы общепита.

Ранее в январе глава Крыма Сергей Аксенов сделал себе прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». 27 января чиновник рассказал, что чувствует себя нормально и рекомендует всем пройти вакцинацию.

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