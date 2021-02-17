Новоселов и Вильданов поделились ожиданиями от поединка на бойцовском турнире

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов и его соперник Денис Вильданов поделились ожиданиями от поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Как рассказал Новоселов, у него есть «самый простой план» — «выйти, драться и победить».

«Это не один, не два. Я думаю, три-четыре раунда это будет, потому что он [Вильданов] — серьезный боец, и я не верю, что я в первом раунде смогу его победить», — сказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

Между тем экс-регбист и пауэрлифтер Вильданов уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым. Готовясь к бою, он скинул более 30 кг.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в эту субботу, 20 февраля, в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». На ринге встретятся 12 пар бойцов разных весовых категорий и видов единоборств.

В главном бою сойдутся восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, в других поединках — боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон.

Турнир РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало в 22:30 по Москве.