Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Экономика
Биткоин резко начал расти в цене после поста Илона Маска
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Мир
СК Белоруссии подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

Вильданов сбросил более 30 кг перед боем с Новоселовым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-игрок в американский футбол Денис Вильданов перед боем с самбистом Максимом Новоселовым похудел на 32 кг. Об этом обладатель звания «Самый большой бицепс России» рассказал в Instagram.

«Кстати, за то время, что я подзавязал с железом, я похудел с 221 до 189. <…> Стараюсь не форсировать, потому что резкий сброс веса еще никому не шел на пользу, а то и возвращался», — поделился Вильданов в социальных сетях.

Разведка боя: как прошла дуэль накануне главного боксерского вечера года
Участники уникального турнира РЕН ТВ готовы порадовать болельщиков ярким зрелищем

Сейчас Вильданов продолжает подготовку к бою с Новоселовым, который пройдет 20 февраля 2021 года в рамках шоу «Короли ринга». Спортсмены проведут состязание по правилам бокса.

Как заявлял Вильданов 26 января, одержать победу над противником, самбистом и бойцом смешанных единоборств, ему поможет опыт в американском футболе. Большой папа отметил, что игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

20 января Вильданов пообещал пустить кровь Новоселову. Спортсмен отметил, что у него «хороший настрой» перед боем. По словам Большого папы, его соперник «уже старый» и нужно «ходить за ним и веником подметать песочек». В свою очередь, Новоселов заверил, что «будет выступать» и «показывать бой».

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021