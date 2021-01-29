Вильданов сбросил более 30 кг перед боем с Новоселовым

Экс-игрок в американский футбол Денис Вильданов перед боем с самбистом Максимом Новоселовым похудел на 32 кг. Об этом обладатель звания «Самый большой бицепс России» рассказал в Instagram.

«Кстати, за то время, что я подзавязал с железом, я похудел с 221 до 189. <…> Стараюсь не форсировать, потому что резкий сброс веса еще никому не шел на пользу, а то и возвращался», — поделился Вильданов в социальных сетях.

Сейчас Вильданов продолжает подготовку к бою с Новоселовым, который пройдет 20 февраля 2021 года в рамках шоу «Короли ринга». Спортсмены проведут состязание по правилам бокса.

Как заявлял Вильданов 26 января, одержать победу над противником, самбистом и бойцом смешанных единоборств, ему поможет опыт в американском футболе. Большой папа отметил, что игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

20 января Вильданов пообещал пустить кровь Новоселову. Спортсмен отметил, что у него «хороший настрой» перед боем. По словам Большого папы, его соперник «уже старый» и нужно «ходить за ним и веником подметать песочек». В свою очередь, Новоселов заверил, что «будет выступать» и «показывать бой».

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.