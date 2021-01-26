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Вильданов рассказал о своем преимуществе в бою с Новоселовым

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Пауэрлифтер и бывший игрок в американский футбол, 190-килограммовый боец ММА Денис Вильданов рассказал 26 января в беседе с телеканалом РЕН ТВ, как его опыт в футболе поможет ему одержать победу над самбистом и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым в боксерском поединке.

Вильданов отметил, что игра в американский футбол помогла ему стать стойким и выносливым, а полученный опыт пригодится в предстоящем бою.

«Американский футбол — нешуточный спорт. Хлестались мы на поле очень жестко. И переломы были, и сотрясения, и на скорой людей увозили. Жесткие моменты были во время игр», — поделился спортсмен.

Вильданов, известный также как Большой Папа, пообещал оказать достойное сопротивление Новоселову.

«Я могу точно пообещать, что для Максима это не будет легкой прогулкой с целью побить какого-то качка. Он встретит довольно-таки жесткое сопротивление», — добавил пауэрлифтер.

Накануне он показал, как тренируется перед поединком, используя тренировочный мяч.

20 января Вильданов пообещал пустить кровь Новоселову. Спортсмен отметил, что у него «хороший настрой» перед боем. По словам Большого Папы, его соперник «уже старый» и нужно «ходить за ним и веником подметать песочек».

В свою очередь Новоселов заверил, что «будет выступать» и «показывать бой».

Поединок состоится в Москве 20 февраля. Бой пройдет по правилам бокса в рамках нового турнира, в котором примут участие как профессиональные спортсмены, так и популярные блогеры. Особый формат уникального спортивного события создает условия для проведения необычных поединков — и с большой разницей в весе, и между бойцами из разных дисциплин.

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.

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