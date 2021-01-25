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Экс-футболист Вильданов показал тренировку перед боем с самбистом Новоселовым

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Пауэрлифтер и бывший игрок в американский футбол, 190-килограммовый боец ММА Денис Вильданов показал подготовку к бою с самбистом и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым. Видео тренировки спортсмена в понедельник, 25 января, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи можно увидеть, как Вильданов выполняет упражнения с тренировочным мячом. Тренажер под названием fight ball весит около 20 г и привязывается на резинке к повязке, которая надевается на голову спортсмена. Это позволяет Вильданову вести спарринг с самим собой. При ударе мяч возвращается назад, создавая имитацию ответного удара. Перед бойцом стоит задача поразить середину мяча, чтобы его траектория была прямой, а также успеть нанести удар по шару до того, как тот достигнет лица и корпуса.

20 января Вильданов, известный как Большой Папа, пообещал пустить кровь Новоселову. Спортсмен отметил, что у него «хороший настрой» перед боем. По словам Вильданова, его соперник «уже старый» и нужно «ходить за ним и веником подметать песочек».

В свою очередь, Новоселов заверил, что «будет выступать» и «показывать бой».

Поединок состоится в Москве 20 января. Бой пройдет по правилам бокса в рамках нового турнира, в котором примут участие как профессиональные спортсмены, так и популярные блогеры. Особый формат уникального спортивного события создает условия для проведения необычных поединков — и с большой разницей в весе, и между бойцами из разных дисциплин.

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.

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