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В «Дом.рф» назвали важное преимущество программы «Семейная ипотека»

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Важным преимуществом программы «Семейная ипотека» является не только возможность взять кредит в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил «Известиям» руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

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«Программа «Семейная ипотека» за три года реализации стала одной из главных мер поддержки граждан и рынка жилищного строительства. <…> Важное преимущество программы ― возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. При этом льготная ставка не более 6% распространяется на весь срок кредита», ― сказал он.

Гольдберг отметил, что в результате семьи, которые изначально взяли ипотечный кредит под 9–10%, могут при помощи программы снизить свой ежемесячный платеж примерно на четверть. Также он указал на то, что значение «Семейной ипотеки» выходит за пределы сугубо жилищной повестки. Так, по словам руководителя аналитического центра, для многих семей жилищный вопрос ― принципиальный при принятии решения о рождении второго и последующего детей.

«Таким образом, программа помогает не только улучшить жилищные условия граждан, но и способствует повышению рождаемости и достижению целей национального проекта «Демография», ― заявил он.

В свою очередь, директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов подчеркнул, что доступная ипотека — это сильный инструмент продаж, который помогает региональным игрокам «строить позитивные планы на будущее». Так как регионах ниже платежеспособность населения и, для того чтобы девелоперы активнее выводили новые проекты, а люди могли покупать квартиры, необходимо предусмотреть продление «региональной» программы льготной ипотеки.

«Говорить, что снижение ставки будет влиять на рост цен, мы не можем, так как на рост цен будут влиять факторы, которые были и годом ранее: уменьшающийся объем вывода новых проектов на рынок, снижение доходности вкладов, введение НДФЛ на вклады общей суммой свыше 1 млн рублей и высокая волатильность на фондовых рынках», ― отметил он.

При этом Гуторов обратил внимание на то, что адресно низкая ипотечная ставка могла бы помочь молодым семьям, так как приобретая первое жилье очень сложно накопить на первый взнос, снимать квартиру и оплачивать большие кредиты.

Ранее в этот день вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил о том, что в России на данный момент уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми.

Также во вторник эксперты в области недвижимости назвали комфортный уровень ставки по льготной ипотеке в России. Так, по их мнению, снижение ставки целесообразно до уровня 5–5,5%.

15 февраля Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

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