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Эксперты назвали комфортный уровень ставки по льготной ипотеке

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Снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5-5,5%. Об этом во вторник, 16 февраля, заявили «Известиям» эксперты в области недвижимости.

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Как рассказал гендиректор агентства недвижимости WE KNOW Александр Галицын, дальнейшее снижение ипотечной ставки целесообразно до 5-5,5%, поскольку именно такая ставка позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков и покупать квартиры и молодым семьям с детьми, и другим россиянам, которым необходимо решить квартирный вопрос в перспективе нескольких лет.

Он отметил, что эта ставка позволяет девелоперам быть уверенными в том, что их проекты будут продаваться не только в этом году, но и в ближайшие несколько лет, то есть спрос будет стабильным.

«Это предложение очень избирательно. Такая целевая льготная ипотека будет крайне востребована семьями с двумя детьми и более. Думаю, что ставка по ипотечному кредиту для такой категории заемщиков в рамках программы может составлять до 5 %, и это очень хорошие условия», ― указал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Однако, по его словам, на общую картину спроса такая программа не окажет существенного влияния, поскольку доля покупателей ипотечников с двумя детьми не такая высокая.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова также назвала комфортной ставку в районе 5-6%, но она напомнила, что для покупателя важен не только размер ставки, но ее стабильность на длительный период.

В свою очередь, управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский заявил, что в свете общего тренда на снижение ипотечных ставок ставка по семейной ипотеке также должна снижаться.

Ранее в этот день Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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