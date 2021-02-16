Хуснуллин прокомментировал поручение Путина по снижению ставки по льготной ипотеке

В России на данный момент уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил «Известиям» вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя поручение главы государства Владимира Путина касательно льготных ипотечных программ.

Он отметил, что правительство совместно с Центробанком ведет активную работу по решению вопроса снижения стоимости ипотечных кредитов для заемщиков, в том числе с помощью льготных ипотечных программ.

«Без доступной ипотеки будет невозможно выполнить ту амбициозную программу строительства 1 млрд кв. м жилья, которая стоит перед нами. На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство», ― сказал вице-премьер.

Также Хуснуллин напомнил, что в 2020 году по поручению президента РФ были выделены дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков, после чего удалось втрое увеличить темпы решения данного вопроса.

По словам вице-премьера, эту проблему необходимо решить как можно скорее. В связи с этим правительство оперативно проработает возможность выделения дополнительных средств и в 2021 году.

В свою очередь ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов указал на то, что повышение доступности ипотечных кредитов для семей с детьми позволит, с одной стороны, поддержать постепенно снижающийся спрос на рынке жилья и поддержать строительную отрасль, а с другой ― частично переориентировать спрос с самых дефицитных студий, однокомнатных квартир на жилье большей площади, имеющих больший объем предложения на рынке.

По его мнению, такое решение также может начать разогревать цены на двух- и трехкомнатные квартиры, которые до этого имели более сдержанную динамику роста. Иванов подчеркнул, что наиболее доступное жилье будет на старте программы, после чего она постепенно начинает подогревать цены из-за выросшего спроса. При этом, согласно его словам, такая программа вряд ли приведет к революционному росту средней цены, которая за последний год разогрелась до предела покупательской способности.

Ранее в этот день Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.