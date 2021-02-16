Число рыбоводных предприятий увеличилось в Подмосковье почти в два раза

На территории Московской области за последние семь лет почти в два раза увеличилось количество рыбоводных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного минсельхозпрода.

«Начиная с 2013 года, в Подмосковье наблюдается постоянный рост объемов производства товарной рыбы, а также увеличение количества рыбных хозяйств», — цитирует и.о. главы ведомства Сергея Воскресенского интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По данным ведомства, с 2013 года число предприятий выросло с 13 до 25, что составляет 92%. В хозяйствах выращивают карпов, форель, осетровые виды рыб.

Кроме того, на реализацию в регионе заявлен проект замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых.